Ülke futbolunun bu kadar gerildiği bir ortamda Çorum FK ile Kocaelispor arasındaki örnek dostluk.

Yıllardır bir çok kez rakip olan ve her maçlarında en ufak bir taşkınlık olmayan iki takımın pazar günki maçıda aynı güzellikte geçti.

Ligde üçüncülük için mücadele eden ve aynı puana sahip iki takımın zorlu maçında gerek saha içinde gerekse tribünde en ufak bir gerilim ve taşkınlık olmaması iki kulüp arasındaki dostluğun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Pazar günü Çorum FK maçı için Kocaelinden gelen yaklaşık 500 kadar Kocaelispor taraftarı maç öncesi şehir içinde Çorum FK taraftarları ile ortak gezdiler ve birlikte sohbet ettiler.

Karşılaşma öncesinde Çorum FK taraftarlar temsilcileri Soner Demirci, Hasan Gözübüyük, Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan’ı tribünde ziyarek ederek hoş geldiniz dediler ve başarı dileklerinde bulundular.