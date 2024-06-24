Çorum FK, Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo ile anlaştığı iddia edildi.
Yeni sezon yapılandırmasını sürdüren kırmızı siyahlılar, geçtiğimiz yıl Sakaryaspor'da forma giyen Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Kasongo'nun önümüzdeki günlerde Çorum'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından kendisini kırmızı siyahlı camiaya bağlaycak resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kongolu forvet geçtiğimiz yıl Sakaryaspor ile 28 maça çıktı ve 8 gole imza atmıştı.
Editör: Fatih Battar