Çorum FK alt yapısına yeni yetenekleri kazandırmak ve kırmızı siyahlı formayı çocuklara sevdirmek için başlattığı Çorum Futbol Kulübü Yaz Spor Okulu çalışmalarına hafta sonu devam ediyor.

6-12 yaşlar arası toplam 310 çocuk kayıt yaptırdığı Çorum FK alt yapı çalışmaları hafta sonlarında cumartesi ve pazar günleri iki grup halinde Devane sahasında yapıyor.

Çalışmalarda her yaş grubunda aynı teknik adam gözetiminde aynı sahayı dörde bölerek yapılan çalışmalar saat 10.30’da ilk etap başlıyor.

Bu çalışmanın ardından saat 12’de ise ikinci grup çalışma yapıyor.

Bu çalışmalar okulların tatil olmasının ardından hafta içine alınacak ve haftada üç gün olarak devam edecek.

Çorum FK Alt Yapı Sorumlusu Salih Öztürk kulüp alt yapısına yeni yetenekleri kazandırmak için başlattıkları futbol okuluna ilginin çok yüksek olduğunu saha sorunu nedeni ile mecburen sınır koymak zorunda kaldıklarını söyledi.

Alt yapıda görev yapan tüm teknik adamların görev yaptığı futbol okulunda Besyo öğrencilerinden de destek alarak daha fazla sayıda antrenör gözetiminde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Öztürk, futbol okulu çalışmaları sonunda Teknik adamların belirleyeceği isimlerin lisans çıkartılarak kulüp alt yapısına kazandırılacağını söyledi.

Bu çalışmalarda en büyük sorunun saha olduğunu çalışmalarda sahaya dörde bölerek çalışma yaptıklarını bu eksimliğin giderilmesi halinde Çorum’dan çok daha ismi alt yapıya kazandıracaklarına inandığını söyledi.