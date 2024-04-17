Ahlatcı Çorum FK’da Serkan Özbalta yönetimindeki performansı ile play-off hedefinin ardından yeni hedef olarak üçüncülük olarak belirledi.

Genç Teknik adam ile büyük bir çıkış yapan kırmızı siyahlı takım son dört maç öncesinde bu hedefin en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

Sezona geçen yıl takımı şampiyon yapan tecrübeli teknik adam Tahsin Tam ile başlayan Çorum FK 11. hafta maçları sonunda 4 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 14 puanla onunda sırada bulunuyordu.

Bu haftada yaşanan ayrılığın ardından takımın başına geçen Serkan Özbalta skor olarak kötü başladığı Çorum FK’da ardındın inanılmas bir çıkış yaptı.

Kocaelispor deplasmanında son saniye golü ile mağlup olan Serkan Özbalta ardından dokuz maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.

Bu süreçte altı galibiyet ve üç beraberlik alan Çorum FK’da iki haftalık bir düşüş yaşandı.

Önce içerde Ümraniyespor’a sürpriz bir mağlubiyet ardından Sakaryaspor deplasmanında alınan mağlubiyet ile inişe geçen kırmızı siyahlı takım bu süreci erken atlattı.

Evinde üst üste iki maçta Bodrum’u yenen Bandırma ile berabere kalan kırmızı siyahlı takım daha sonra Eyüpspor deplasmanında kazanarak kayıplarını telafi etti.

Evinde Manisa FK ve deplasmanda Keçiörengücü maçlarını kazanarak yenilmezlik serisini sürdüren Serkan Özbalta yönetimindeki Çorum FK evinde Kocaelispor ile berabere kaldıktan sonra Altay deplasmanında üç puanla döndü ve ligde üçüncülüğün en güçlü adayı olduğunu gösterdi.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde 19 lig 1 kupa olmak üzere 20 maça çıkan Çorum FK bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik ve biri kupada dört mağlubiyet aldı.

Puan ortalamasını 2’ye çıkarkan Serkan Özbalta ve öğrencileri ligin kalan dört maçında alacakları puarlar ile sezon sonu hedefleri direk final oynamak için ligi üçüncü sırada tamamlamak,

Kalan fikstüre bakıldığı zamanda da bu konuda en avantajlı konum durumunda kırmızı siyahlı takımın olduğunu tüm otorotilerin söylediği bir gerçek.

Ancak kağıt üzerinde favori olmak çok önemli değil önemli olan sahada verilecek mücadele ile maçları kazanmak.

Bu noktada gösterdikleri performans ile Özbalta ve öğrencilerinin Çorum tarihine geçmek adına üstlendikleri sorumluluğu ve onlara kazandıracaklarının farkında olduklarını görmek bizleri bu konuda en fazla umutlandıran husus.