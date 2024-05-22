Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün tesis sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Bodrum maçını değerlendirdi ve aynı inanç ve hırsla rövanş maçına kendilerini hazırlamalarını istedi.

Takımın ortaya koyduğu mücadeleden mennun olduğunu belirten Özbalta aynı inançla rövanş maçında istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.

Çalışmada maçta forma giyen futbolcular kısa bir yürüyüş yaparak antrenmanı tamamlarkın oynamayan ve az süre alanlar ise yarı sahada oyun formatında maç yaparak çalışmayı tamamladılar.

Bodrum programı belli oldu

Çorum FK’nın Bodrum maçı seyahat programıda belli oldu.

Kırmızı Siyahlı takım bugün sabah yapacağı antrenmanla Çorum etabını tamamlayacak.

Kırmızı siyahlı takım saat 15’da tesislerden Ankara’ya hareket edecek.

Esenboğa havaalanından 14.45 uçağı ile Milas-Bodrun havaalanına inecek takım kalacağı otele geçecek.

Yarın Bodrum’da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan kırmızı siyahlı takım maçın ardından ise 23.10 uçağı ile Bodrum’dan Ankara’ya uçacak ordan da karayolu ile Çorum’a dönecek.