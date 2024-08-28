Trendyol 1. Lig'de 43. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Çorum FK-Sakaryaspor maçını İzmir bölgesi hakemlerinden Ayberk Demirbaş yönetecek.

Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar, Ömer Lütfü Aydın ve Erdem Temel yapacak.

Ayberk Demirbaş geçtiğimiz yıl Çorum FK'nın 3 maçını yönetirken, kırmızı siyahlılar 3 maçın üçünü de kazandı.

Demirbaş Çorum FK'nın geçtiğimiz yıl Ümraniyespor'u 3-0, Boluspor'u 2-0 ve Bodrumspor'u 2-1 yendiğimiz maçlarda görev almıştı.