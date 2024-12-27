Ahlatcı Çorum FK üç günlük iznin ardından gelecek hafta sonu Urfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam saat 17’de tesislerde toplandı ve saat 18’de ise tesis sahasında yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmana yurt dışına giden futbolcular ile izinli olanlar dışında herkes katıldı. Üç günlük dinlenmenin ardından yapılan çalışma ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışması ile tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün diğer futbolcularında katılımı ile Urfaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın hafta sonu maç ve ara dönem kampı olmaması nedeni ile çift mesai yaptırarak takımı fiziksel olarak yukarı çıkarmayı hedeflediği öğrenildi.