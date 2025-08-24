Ligin ilk maçı olan Amedspor maçı sonrası Doğu Tribün D4-D5-D6 ve D7 bloklar çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza almasına rağmen Sarıyer maçında geriye kalan tüm biletler satıldı.

Yeni Şehir Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan maçı 9 bin 287 kişi izledi.

Kırmızı-Siyahlı taraftarlar maçın başından sonuna kadar takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken, Eze'nin uzatma dakikalarında gelen penaltı golü sonrası büyük sevinç yaşadılar.

SARIYER'DEN 80 KİŞİ

Arca Çorum FK'nın dün kendi sahasında oynadığı Sarıyer maçını konuk taraftarlar da izledi.

İstanbul'dan gelen yaklaşık 80 kadar Sarıyer taraftarı, takımlarını 90 dakika desteklerken, alınan mağlubiyet sonrası üzgün bir şekilde şehirden ayrıldılar.