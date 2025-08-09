Sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan Çorum FK ilk maçında yarın evinde kendisi gibi iddialı bir kadro kuran Amedspor ile karşılaşacak.

Ligde iddiasını ortaya koymak isteyen Çorum FK mutlak üç puan için çıkacağı Amedspor maçı yarın akşam saat 21.30’da Yeni Stadyum’da başlayacak.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıktan yeni çıkan Geraldo ile henüz tam iyileşmeyen kaleci Sehiç ve cezalı olan kaleci Hasan Hüseyin Akınay sezonun ilk maçında forma giyemeyecekler.

Çorum FK’nın yeni transferlerinden Pedrinho ve Samudio’nun ise kadroda olması oyuna sonradan girmesi bekleniyor.





