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HARUN AKKAYA

Çorum FK sol bek transferinde ilk günden buyana gündemde olan isim Süleyman Luş ile anlaşma sağlandı.

2001 doğumlu sol bek oynayan Süleyman Luş Galatasaray alt yapısında bir çok kategoride oynadı ve bu dönemde milli takımda da forma giydi.

2020-21 sezonunda Şanlı Urfaspor’da, 21-22 sezonunda Bandırmaspor’dan ve son olarakta geçen sezon Tuzlaspor’da kiralık olarak forma giyen Süleyman Luş bu sezon başında ise Galatasaray A takımı ile bir hazırlık maçında forma giydi.

Süleyman Luş’un çarşamba günü başlayacak lig öncesi son etap çalışmalarına katılması bekleniyor.