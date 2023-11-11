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Ahlatcı Çorum FK tarihi cezaya itiraz edecek ve Tahkim Kuruluna gidiyor.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu oynadığı Keçiörengücü maçında yaşanan olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen kırmızı siyahlı kulübe toplam 329 bin lira para cezası ve bunun yanında teknik heyet ve kulüp görevlilerine değişik cezalar verilmişti.

Kırmızı siyahlı kulüp PFDK’dan çıkan bu ağır cezalar için Tahkim Kuruluna itirazda bulunacak.

İtiraz dilekçesinde stadyumda yaşananlar kamera görüntüleri ve diğer raporlar eklenerek gönderilecek. Cezalarda indirim talep edilecek.