Pazar günü oynanan Tarsus İdman Yurdu maçında 3 gol atarak hat trick yapan Sinan Kurumuş, Çorum FK, tarihinin en golcü ismi oldu.

Kırmızı siyahlı forma ile toplamda 44 gole ulaşam Kurumuş, 41 gollü Yakup Alkan'ı geride bıraktı ve Çorum Fk tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Çorum FK’nın gol yollarında ki etkili isimleri Sinan Kurumuş ve Eren Aydın tek düşüncelerinin sezon sonunda şampiyonluk yaşamak olduğunu belirttiler.

Kırmızı siyahlı takımın 9-0 kazandığı Tarsus maçında attıkları beş golle öne çıkan Sinan Kurumuş ve Eren Aydın maç sonunda yaptıkları açıklamalarda ‘Takım olarak inançlarının tam olduğunu ve sezon sonunda şampiyonluk kupasının Çorum’a geleceğini söylediler.

Genç forvet Eren Aydın rakiplerinin durumunu bildiklerini ve ilk dakikadan itibaren önde baskı ve pres yaparak erken gol bulmak ve oyun dirençlerini kırmak istediklerini bunda da başarılı olduklarını belirterek ‘Tabi ki bu kadar gol atmak istemezdik ancak bizim de averaja ihtiyacımız var. Şampiyonluk için kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.

Biz önümüze bakıyoruz kalan yedi maçımızıda kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Bende devre arasında bu takıma şampiyonluğa katkı vermek için geldim ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnanıyorumkisezon sonunda bunu hep birlikte başaracağız’ dedi.

Kırmızı Siyahlı takımın tecrübeli golcüsü Sinan Kurumuş ise, geminin karaya yaklaştığını ve karanın gözüktüğünü belirterek ‘O kupa bu şehre gelecek yada bu şehir o kupaya gidecek’ dedi.

Kurumuş maç sonunda yaptığı açıklamada iyi bir seri yakaladıklarını rakiplerinin bir gün önce kazanmasının ardından mutlak kazanmak zorunda oldukları bir maça çıktıklarını belirterek ‘Bizim hedefimiz ligin kalan tüm maçlarını kazanarak şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Bu takımın önceki dönem formasını giydiğimde rekor bir golle gol kralı oldum ancak takım olarak istediğimiz hedefe ulaşamadık. Bu sene Allah’a şükür bugün attığım gollerle hem gol krallığında liderliğe oturdum hemde takım olarak son yedi maça lider olarak giriyoruz. Biz bu şampiyonluğa gerçekten çok inanıyoruz. Yönetiminden teknik heyetine futbolcusundan personeline, tesisde çalışandan herkes ama herkes bu şampiyonluğa çok inanıyor ve çalışıyor onun için mücadele ediyoruz. Gemi karaya yaklaşıyor ve kara gözüktü. Bizi desteklemeye devam edin ve yanımızda olduğunu hissettirin. O kupa bu şehre gelecek yada bu şehir o kupaya gidecek’ dedi.