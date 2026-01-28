Arca Çorum FK’da stoper transferinde görüşmeler yerli oyuncu üzerinde devam ediyor.

Kamuoyunda konuşulan yabancı isimlerin kontenjan dolu olması nedeni ile imkansız görünüyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpte öncelikli ismin Bodrum FK kaptanı Ali Aytemir olduğu öğrenildi.

1996 İnegöl doğumlu Ali Aytemir Sultan Su İnegölspor alt yapısında başladıktan sonra 2014 yılında aynı kulüpte profesyonel oldu.

Ardından Gaziantepspor’a transfer olan Silirispor’da kiralık olarak oynadıktan sonra İstanbulspor’a transfer olan tecrübeli futbolcu 2021-22 sezonunda 1461 Trabzon’a transfer oldu ve 22-23 sezonundan itibaren Bodrumspor’da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ali Aytemir Süper Ligde 31, 1. ligde 103, 2,. ligde 100 maçta forma giydi ve 9 gol attı. Aytemir U 19 milli takımında ise üç kez milli formayı giydi,

Başkan Baran Korkmazoğlu’nun bu transfer için görüşmelerini sürdüğünü ve bu hafta içinde bir netice alması bekleniyor.