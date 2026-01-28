Çorum’da ilk kez düzenlenecek olan Modern Pentatlon Gelişim yarışları cumartesi günü yapılacak.

Gençlik v eSpor il Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 31 Ocak cumartesi günü yapılacak Gelişim yarışmaları U 9, U 11 ve U 13 yaşlarında yapılacak ve yarışmalar yüzme, koşu ve atış kategorilerinde yapılacak.

Yarışmalara Çorum’dan Gençlik Gençlikspor 10 sporçu, Çorum Eforspor 20 sporcu Çorum Atletik Performarsspor kulübü 13 olmak üzee toplam 43 sporcu ile katılacak. Yarışmalara Ankara, Bursa, Kocaeli, Konya, Diyarbakır ve Malatya illerinden toplam 163 sporcu mücadele edecek.

Yarışmalar cumartesi günü saat 10’da Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme ile başlayacak ardından saat 13’de TSO Fuar Alanı’nda açılış serenomosi ve Laser Run Etabı ile devam edecek.

Modern Pentatlon olimpik bir branş olarak son Olimpiyatlarda ülkemizden iki sporcu mücadale etti.

Modern Pentatlon Olimpik branşı yüzme, eskrim, engel parkuru, koşu ve atış dallarından oluşuyor.