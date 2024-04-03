Ahlatcı Çorum FK U 16 takımı Gelişim Liginde Ankaragücü deplasmanında 1-0 öne geçmesine karşın rakibine 3-1 yenilarak haftayı puansız kapattı.
Ankaragücü tesislerinde oynanan maça iyi başlayan Çorum FK 17. dakikada Ahmet Kaan’ın attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti.
Bu golden iki dakika sonra ev sahibi takım penaltı atıqşı kazandı. Atışı Süleymam Emre kullandı kaleci Timurhan topu köşeden çıkartarak gole izin vermedi.
35. dakikada Ankaragücü Batuhan ile skoru 1-1 yaptı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine kaptıran kırmızı siyahlı takım 56. dakikada Alperen ve 63. dakikada Batuhan’ın attığı gollerle skoru 3-1 yaptı.
Maçtan bu skorla galip ayrılan Ankaragücü grupta ikinci sıradaki yerini koruyarak play-offlar için avantajlı konumunu sürdürdü.
Çorum FK ise haftayı 9 puanla tamamladı.