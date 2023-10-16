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Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatçı Çorum FK U 19 takımı evindeki ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı. U 17 takımı ise rakibi gelmediği için hükmen galip geldi.

İlk maçta Ispartaspor deplasmanından 3-3 beraberlik ile dönen Çorum FK U 19 takımı evinde sezonun ilk maçında 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaştı. Maçın 19. dakikada Enes ile konuk takım 1-0 öne geçti. Kırmızı Siyahlılar bu gole 4 dakika sonra Batuhan ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 beraberlik ile soa erdi.

İkinci yarının başında konuk takımın penaltıdan Şambaz ile bulduğu golle yeniden öne geçti. 65. dakikada bu kez Çorum FK’nın kazandığı penaltıyı M. Taha gole çevirdi ve maçta karşılıklı bu gollerle 2-2 beraberlik ilesona erdi. Bu sonuçla Ahlatcı Çorum FK iki maçta 2 puanla dördüncü sırada yer alırken Aksaray Belediyespor ise 1 puanla beşinci sırada yer aldı.

U 17’nin rakibi Tarsus gelmedi

Bu maçın ardından aynı sahada oynanması gereken Çorum FK ile Tarsus İdman Yurdu U 17 takımları arasındaki maça konuk takım gelmediği için kırmızı siyahlı takım 3-0 hükmen galip geldi. Bu sonuçla grupta ikinci maçlar sonunda üç takım 4’er puanla ilk üç sırada yer aldılar.