Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 5.haftasında 13 Eylül Cumartesi günü evinde Vanspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamaya göre bugün pasolig üzerinden satışa çıkarılacak olan biletler kale arkaları ve maraton tribününde 5 liradan satılacak.

Kapalı sağ ve sol 300 liradan, VİP A,B,E 1000 liradan, VİP C ise 2 bin liradan satışa sunuldu.

Bu arada Çorum FK taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; Doğu Tribün D4 - D5 ile Kuzey Tribün E4 - E5 bloklarında yer alan seyircilerin Passo Taraftar Kartları bloke edildiği belirtildi ve "Bu seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğumuz müsabakaya giriş yapamayacak ve bu maç için bilet alamayacaktır. Batı Tribün Özel VIP C blokta yer alan seyircilerin Passo Taraftar Kartları bloke edilmiştir. Bu seyirciler bir sonraki ev sahibi kulüp olduğumuz müsabakaya giriş yapamayacak ve bu maç için bilet alamayacaktır." denildi.