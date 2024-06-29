Çorum FK yeni sezon startını yarın veriyor.

Kırmızı Siyahlı takım yarın saat 16’da tesislerde toplanacak ve saat 18’de yapacağı antrenmanla 2024-25 sezonun ilk çalışmasını yapacak.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yarın saat 16’da tesislerde toplanacak olan Çorum FK saat 18’de tesis sahasında sezonun ilk antrenmanına çıkacak.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın kampın ilk etabında daha çok takımın fiziksel olarak üst seviyeye gelmesi için çalışma yaptırması bekleniyor.

İlk etap 10 gün Çorum’da

Yarın Çorum’da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına start verecek Çorum FK 9 Temmuz salı gününe kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Bu çalışmaların ardından takıma iki gün izin verilecek ve kırmızı siyahlı takım 12 Temmuz cuma günü Bolu’da toplanarak ikinci etap çalışmalarına start verecek.

25 Temmuz perşembe gününe kadar çalışmalarını Bolu’da sürdürecek olan Çorum FK bu süre içinde Bolu ev çevresindeki illerde 4-5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Öte yandan Çorum FK’da transferlerinde bugün ve yarın yapılacak resmi imzaların ardından takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpten bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Sosyal medyada yazılan isimlerle ilgili olarak resmi açıklamaların hafta sonu veya önümüzdeki hafta başından itibaren yapılması bekleniyor.