Arca Çorum FK Hollanda ve Portekiz basınında yer alan habere göre Alexandre Penetra’yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Defans hattını güçlendirmek isteyen Çorum FK Hollanda’nın AZ Alkmaar takımının başarılı savunmacısı ile anlaşmaya vardı. 1.86 boyunda 24 yaşındaki Portekizli oyuncu Benfica altyapısında yetiştikten sonra Portekiz’in Famalisao takımına transfer oldu.

Burda gösterdiği performans ile 2023/2024 sezonunda 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ile Hollanda’nın AZ Alkmaar takımına transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar forması ile 33 lig maçına çıkan oyuncu 2845 dakika süre alırken 2 gol, 1 asist performansı gösterdi. Oyuncu sezon boyunca 5 sarı kart gördü. ARCA Çorum FK yetkililerinin transferde sona geldiği gelen bilgiler arasında.