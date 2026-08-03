Arca Çorum FK, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Portekizli savunma oyuncusu Alexandre Penetra'yı transfer ettiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2001 doğumlu stoperin Avrupa'nın önemli futbol akademilerinden Benfica Seixal Akademisi'nde yetiştiği belirtildi.
Kariyerinde Famalicão ve AZ Alkmaar formalarını giyen Penetra'nın, Portekiz'in U15, U16, U18 ve U21 milli takımlarında görev yaptığı, U21 Milli Takımı'nın önemli isimleri arasında yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada, Penetra'nın geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadığı bilgisine de yer verildi.
Kulüp açıklamasında, "Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandre Penetra. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.