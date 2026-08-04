Arca Çorum FK’nın 14 Ağustos Cuma günü, yeni sezonun açılış maçında konuk olacağı Galatasaray’a Fil Dişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo’dan kötü haber geldi.

Dünya Kupası’ndan sakat dönen Singo’nun Arca Çorum FK maçında oynayamayacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, tedavisi süren Wilfried Singo'nun tam olarak hazır hale gelmesi için yaklaşık iki haftalık süreye daha ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle 25 yaşındaki savunmacı, 14 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in ilk haftasında Çorum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.