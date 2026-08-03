Daha önce kamptan ayrıldığı iddia edilen Serdar Gürler, Çorum FK'nın son etap çalışmalarına katıldı.

Süper Lig'in başlamasına 11 gün gibi kısa süre kala Çorum FK'da transfer belirsizliği sürüyor.

Hemen hemen her bölgede futbolcu eksikliğinin bulunduğu kırmızı siyahlılarda hem gideceklerde hem de geleceklerde sıkıntı yaşanıyor.

İkinci etap kamp çalışmaları sırasında kendisine takım bulması için izin verildiği öne sürülen Serdar Gürler, verilen sürenin dolmasının ardından yeniden kırmızı-siyahlı ekibin kampına dahil oldu.

Gürler dün antrenmanlara katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı.