Çorum'da tarihi gün yaşanıyor.
Çorum FK sezon başı hedefi şampiyonluğa ulaşmak için sahaya çıkıyor.
Kırmızı siyahlılar maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek ve yıllar sonra 1.lig'e yükselecek.
Tarihi maçta kart cezalısı Serkan dışında eksik bulunmuyor.
Yaklaşık 15 bin kişilik Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda boş koltuk kalmazken, taraftarlar maçın ilk düdüğünü heyecanla bekliyor.
Karşılaşma Trabzon bölgesi hakemi Alpaslan Şen'in düdüğü ile başladı.
MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN. Dakika⚽ 12:Çorum FK Berkay'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Dakika⚽ 31:Çorum FK Hurşit'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi
Dakika⚽ 72: Rakip Ispartaspor penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.