Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bugün 23.59'da sona eriyor.

Geçtiğimiz yıl tarihinde ilk defa Lig’de mücadele etmesine rağmen Süper Lig’in kıyısından dönen Çorum FK’da bu sezon kadro yapılanması kapsamında 11 futbolcu geldi, 8 futbolcu gitti, 4 futbolcu da kiraya verildi.

ANA KADROYU KORUMAYI BAŞARDI

Geçtiğimiz yıl play off yarı finaline kadar yükselen ve büyük bir başarı yakalayan kırmızı siyahlılar, Geraldo, Erkan Kaş, Toure, Landre, Thomas, Ferhat gibi oyuncuları elinde tuttu ve ana kadrosunu korumayı başarırdı.

Kırmızı siyahlılar ana kadrosuna Iğdır FK’dan Amar Catic ve Mehmet Tayfun Dingil, Adanaspor’dan Ahmet Said Kıvanç, Ankaragücü’nden Hasan Ege Akdoğan, Giresunspor’dan Kadir Seven, Hatayspor’dan Mehdi Boudjema, Sakaryaspor’dan Kabongo Kasongo, CFR Cluj’den Durel Avounou, 1461 Trabzon’dan Tunahan Ergül, Tuzlaspor’dan Ahmet Han Köse ve Kocaelispor’dan Atila Turan gibi isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

EREN, NALEPA VE ARDA RAKİP OLDU

Kırmızı siyahlılarda geçtiğimiz yıl forma giyen Ahmet İlhan Özek Bursaspor’a, Michal Jan Nalepa Gençlerbirliği’ne, Eren Aydın Boluspor’a, Adem Doğan Beyoğlu Yeni Çarşı’ya, Erhan Kara 1461 Trabzon’a, Sadık Arda Yılmaztürk Keçiörengücü’ne, Gökhan Karadeniz Serik Belediyespor’a, Ali Türkkan ise 68 Yeni Aksarayspor’a transfer oldu.

4 FUTBOLCU KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ

Sezon başında transfer edilen Berkcan Aytaç Kırklarelispor’a, Berkay Arı 52 Orduspor’a, Semih Akyıldız Çayelispor’a, Batuhan Kuru ise Adıyaman FK’ya kiralık olarak gönderildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi e 13 Ocak 2025'te başlayıp 11 Şubat 2025'te tamamlanacak.