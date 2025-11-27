Tahkim Kurulu, Arca Çorum FK futbolcuları Kadir Seven ve Üzeyir Ergün’e verilen cezaları onadı.

Kurul, iki futbolcunun bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2 ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığını belirledi.

Yapılan değerlendirme sonucunda, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini açısından kararın doğru olduğu ifade edilerek başvurunun reddine ve cezanın oybirliğiyle onanmasına hükmedildi.

Hasan Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz, Eren Karadağ ve Arda Hilmi Şengül'ün itirazlarının kararı ise sonra açıklanacak.