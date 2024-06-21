Çorum FK’nın yeni sezon öncesi 26 futbolcu ile sözleşmesi devam ediyor.

Bu futbolcuların ayrılmak isteyenlerin teknik heyetin ve yönetimin uygun görmesi halinde izin verilecek verilmeyen isimlerin ise sezon başı hazırlık kampının ilk etabına katılacaklarını öğrenildi.

Kırmızı siyahlı takımın sözleşmesi devam eden futbolcuların 26 isimden oluşurken üç futbolcunun sözleşmesinin bittiği üç kiralık ismin ise kulüplerine döndüğü belirtildi.

Kırmızı siyahlı takımda sözleşmesi devam eden futbolcuların Adem Doğan, Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Erkan Kaş, Ferhat Yazgat, Gökhan Karadeniz, Hasan Hüseyin Akınay, Geraldo, Kerem Kalafat, Loick Landre, Mahmut Eren Güler, Masis Guluk, Nalepa, Mustafa Emre Yalçınkaya, Zargo Toure, Thomas Verheydt, Süleyman Luş, Suat Kaya, Sadık Arda Yılmaztürk, Onur Alp Sarman, Kerem Pala, Berat Ali Genç, Mertcan Aşcı, Sefa Akın Başıbüşük ve Ali Akkuş.

Sözleşmesi biten ve kulüpten ayrılan isimler Ahmet İlhan Özek, Ali Türkan ve Hakan Barış.

Kiralık olarak Çorum FK forması giyen ve kulüplerine dönen isimler ise Ahmet Sağat, Eren Aydın ve Ologo.