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Ahlatcı Çorum FK’da üç ayrılık haberi daha. Kırmızı Siyahlı takımda tecrübeli isimler Salih Zafer ve Berat Ali ile bu sezon başı takıma katılan Enes Küç’e transfer için başka kulüplerle görüşme izni verildi.

Üç sezondur kırmızı siyahlı formayı giyen önceki sezon ikinci yarıda Iğdırspor’a transfer olan ve geri dönen Salih Zafer Kurşunlu ilk üç etap çalışmaları sonunda teknik heyetin raporu doğrulusunda ayrılık kararı alındı.

Değişik dönemlerde üç kez kırmızı siyahlı formayı giyen Berat Ali Genç içinde aynı şekilde transfer görüşmesi yapması için kendisine izin verildi.

Transfer döneminde kadroya katılan Hollanda liginden gelen Enes Küç içinde teknik heyet kiraya verilmesi yönünde görüş bildirdi. Üç futbolcunun dünden itibaren takımla antrenmanlara çıkmadığı ve yeni sezon için kulüp arayışına girdikleri öğrenildi.