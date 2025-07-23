Arca Çorum Futbol Kulübü’nde 3. Etap kamp kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Tahsin Tam, yönetiminde yeni sezona hazırlanan Çorum FK, 3. Etap kamp çalışmalarına yarından itibaren yeniden başlıyor.

Çorum FK’da kamp kadrosuna 31 Haziran’da sözleşmesi sona eren Ozan Sol da dahil edildi.

Ozan Sol ile kamptaki performansına göre yeniden anlaşılması bekleniyor.

Kadroda ayrıca geçen sezonu Amedspor’da geçiren genç kaleci Eren Bilen de yer aldı.

Eren Bilen ile ilgili kararın kamp sürecindeki performansına göre verileceği öğrenildi.

25 kişi olarak açıklanan kadroda yer alan futbolcular şunlar:

İbrahim Sehic, Hasan Hüseyin Akınay, Ahmet Sait Kıvanç, Eren Bilen, Üzeyir Ergün, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Semih Akyıldız, Joseph Attamah, Caner Osmanpaşa, Taha Reçber, Kadir Seven, Zargo Toure, Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Coşqun Diniyev, Kenan Fakılı, Oğuz Gürbudak, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Eren Karadağ, Geraldo, Emeka Eze, Hasan Ege Akdoğan.

Diğer yandan anlaşmaya varılan ancak duyurusu yapılmayan yeni transferlerin de kampa katılacağı öğrenildi.