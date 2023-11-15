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Ahlatcı Çorum FK’da kaleci Ali Türkan’dan ve Ahmet İlhan Özek'den güzel haber geldi.

Tecrübeli file bekçisinin en fazla üç hafta içinde takımla çalışmalara katılabileceği açıklandı.

Kocaelispor ile oynanan maçın 2. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve ilk tetkikler sonucunda devreyi kapattığı açıklanan kaleci Ali Türkan’ın MR sonuçları belli oldu.

Ali Türkan’ın arka adelesinde grade 2 yırtık olduğu ve dün enjeksiyon yapıldığı ve 2,5 ile 3 hafta aasında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.

AHMET İLHAN DA 2-3 HAFTA İÇİNDE DÖNECEK

Ahlatcı Çorum FK’ya bir güzel haber de Ahmet İlhan’dan geldi.

Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmet İlhan’ın adalesinde kopma değil yırtık olduğu ve 2-3 hafta arasında takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Kırmızı siyahlı takımın geçtiğimiz hafta sonu Kocaelispor ile oynanan maçı girdikten kısa süre sonra sakatlanan ve oyundan çıkan Ahmet İlhan’ın üst edalesinde kopma olduğu ve 2-3 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

Ahmet İlhan’ın yapılan tetkikler ve MR çekimi sonunda üst adelesinde kopma değil yırtık olduğu ve 2-3 haftalık bir tedavinin sonunda takımla çalışmalara katılacağı açıklandı.



