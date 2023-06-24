YÜKSEL BASAR

Geçtiğimiz sezon Kütahya Belediyespor'dan transfer edilen Enes Nalbantoğlu, Çorum FK'dan ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında kırmızı-siyahlı formayı giydikten sonra ikinci yarıda Iğdır FK'ya kiralanan Enes Nalbantoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Başkan Oğuzhan Yalçın'a teşekkür eden Nalbantoğlu; "Çorum Fk’dan karşılıklı ayrılmış bulunmaktayım Bu koca camianın bi parçası olduğum için çok mutluyum. Şampiyonlukta katkım olduysa ne mutlu bana.. Böylesine büyük bi camiada tecrübe kazanmak iyi oldu başta başkanımız Oğuzhan Yalçın olmak üzere teknik ekip,takım arkadaşlarım ve büyük Çorum taraftarına çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı