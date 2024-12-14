Kadınlar Voleybol 2. liginde Osmancık Belediyespor ligin 9. hafta maçında yarın evinde Bordo Mavi61 takımı ile karşılaşacak.

Grupta ilk iki iddiasını kaybettikten sonra lige alt yapısından yetişen gençlerle devam etme kararı alan Osmancık Belediyespor final grubuna yükselmek için mücadele eden Bordo Mavi 61 takımı ile yarın saat 14’de Osmancık İlçe Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Grupta Osmancık Belediyespor 4 puanla beşinci sırada yer alırken BordoMavi 61 takımı ise 10 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Osmancık Belediyespor- Bordo Mavi61 maçını Can Acar yönetecek yardımcılığını ise Ayşegül İnce yapacak. Maçın gözlemcisi ise Turgut Yıldırım.

Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz kendi çocukları ile mücadele edecekleri bumaçta Osmancıklı voleybol severleri salona davet etti.