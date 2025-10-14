Arca Çorum Futbol Kulübü’nde sezon başından beri yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi.

Sezon başında kulüp antrenörü olarak göreve getirilen Çorumlu Antrenör Hüseyin Eğer, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hüseyin Eğer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

Eğer, paylaşımında eski Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, mevcut başkan Baran Korkmazoğlu başta olmak üzere kulüp çalışanlarına ve futbolculara teşekkür ederken, Çorum FK’ya da başarılar diledi.