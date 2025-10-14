Çorum’da hırsızlık yapmak isterken kendisine müdahale eden bekçiyi bıçakla yaralayan şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan Hıdırlık Kur’an Kursu’na ait inşaat malzemelerini çalmaya çalışan kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu şüpheli, durumu fark eden kurs bekçisi Mehmet K. (51) tarafından engellenmek istendi.

Şüpheli, kendisine müdahale eden bekçiyi elinden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bekçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.