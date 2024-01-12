Ahlatcı Çorum FK pazar günü ikinci yarının ilk hafta maçında evinde pazar günü Tuzlaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün tesislerde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

8 günlük Antalya kampının ardından önceki akşam saatlerinde Çorum’a dönen Ahlatcı Çorum FK dün saat 15.30’da yaptığı antrenmarla Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlığı bulunan Atakan Cangöz ile adelesinde ağrı olduğu için Ahmet İlhan tedbir amaçlı katılmazken kaleci Mahmut da gribal enfeksiyon nedeni ile çalışmaya katılmadı.

Antrenman tesis kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleri ile başladı ardından sahaya geçen kırmızı siyahlı takım burda dar alanda pas çalışmasının ardından minyatür kaleye oyun formatında gol çalışması yaptı.

Son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta Tuzlaspor maçının oyun taktiği konusunda son uyarılarda bulundu.

Özbalta bu çalışma sırasında rakibin oyun formatını anlattı ve dikkat edilmesi gereken konuları uygulamalı olarak gösterdi.

Kırmızı siyahlı takım Tuzlaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.