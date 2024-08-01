Çorum FK, orta sahaya Durel Avanou transferinin ardından Nalepa ile yolları ayıracağı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl Sakaryaspor'dan transfer edilen Nalepa ile yollar ayrılıyor.
Nelapa'nın yarın oynanacak Sivasspor hazırlık maçı kadrosuna dahil edilmediği ve kamptan ayrıldığı gelen bilgiler arasında.
Nalepa'nın Trendyol 1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne imza atmaya yakın olduğu öğrenildi.
29 yaşındaki Polonyalı futbolcu geçtiğimiz yıl Çorum FK formasıyla 30 maçta 4 gol 4 asiste imza atmıştı.
Editör: Halil Öztürk