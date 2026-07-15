Arca Çorum FK'da bir yandan transfer harekatı sürerken, bir yandan da ayrılıklar devam ediyor.
Düzce'de Süper Lig hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlılarda taraftarı üzen gelişme yaşandı.
Edindiğimiz bilgilere 2022 yılından bu yana Çorum FK forması giyen Erkan Kaş, Düzce kampından ayrıldı.
Çorum FK'da 4 yılda gösterdiği performansı, hırsı, mücadelesi ve karakteriyle taraftarların sevgilisi olan Erkan Kaş'ın ayrılığı kırmızı siyahlı camiada üzüntü oluşturdu.
Çorum FK forması ile toplam 147 maça çıkan 34 yaşındaki deneyimli sol bek ile 1.Lig ekipleri yakından ilgileniyor.
Muhabir: Fatih Battar