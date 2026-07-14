Fransa'nın en ünlü spor gazetesi L'Equipe, Arca Çorum FK'nın Metz'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpha Toure'yi kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

Fransız gazetesinde yer alan habere göre, Çorum FK ile birlikte oyuncuyu Suudi Arabistan ligi takımları ve İngiltere'den Watford'un da istediği belirtildi.

Haberde Toure'nin Arabistan ligine sıcak bakmadığı ifade edilirken, Çorum FK'nın oyuncu ile temasa geçtiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanan Pierre-Emerick Aubameyang'ın da Çorum FK'ya imzaya yakın olduğu belirtilirken, Metz ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Touré'yi kadrosuna katmaya istekli olduğu bilgisi paylaşıldı.