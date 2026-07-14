Murat Akman Türkiye Masterlar Atletizm Şampiyonasında Çorum’dan Abdullah Yılmaz ve Cemile Tuğbu Okumux bir altın ve beş bronz madalya kazanarak Çorum’u en güzel şekilde temsil ettiler.

11-12 Temmuz tarihlerinde İzmir Atatürk Stadyumunda yapılan Türkiye Şampiyonasında değişik kategorilerde çok sayıda sporcu katıldı. Şampiyonada ilimizden katılan İl Özel İdarespor’dan Abdullan Yılmaz 3000 metre engellide birinci olurken 800 ve 1500 metre yarışlarında ise üçüncü olarak üç bronz madalyanın sahibi oldu.

Abdullah Yılmaz’ın antrenörlüğünü yaptığı Cemile Tuğba Okumuş ise piste çıktığı üç kategori 100 metre, 200 metre ve 1500 metre yarışlarında üç bronz madalya kazanmayı başardı.

Abdullah Yılmaz Türkiye Şampiyonasında Çorum’u en güzel şekilde temsil ettiklerini belirterek katkı ve destek veren herkese teşekkür etti.