Arca Çorum FK’da yeniden yapılanma sürecinde hedefler büyük.

Kırmızı Siyahlı kulüp yönetiminden edindiğimiz bilgiye göre bu sezon şampiyonluk hedefine odaklanan kırmızı siyahlı kulüpte asıl büyük hedef ise 5 yılda Avrupa Kupaları olarak belirlendi.

Kulübe dört sezondur ekonomik olarak büyük katkılar veren ve yeni sezonda bu desteğini sponsorluklar ile devam ettiren Arca Holding Yönetim Kurulu üyesi Savaş Balçık’ın yeni sezon büyük bütçeli ve Süper Lig hedefi ile yola çıkmasının ardından kulübün hisselerini aldığı biliniyordu.

Dün yapılan açıklama ile bu resmiyet kazandı. Şimdi asıl soru bu yeni yapılanma sürecinde Çorum FK’da yaşanacak gelişmeler.

Bu konuda görüştüğümüz yetkili bir isim Çorum adına çok güzel şeyler söyledi. Hedefler çok büyük ve bunun için yapılanma süreci uzun süredir devam ediyor.

Öncelikle üreten bir kulüp olması için alt yapı tesisi yapımına en kısa sürede başlamayı hedefleyen kırmızı siyahlı kulüp bu doğrultuda yetenekli gençleri Çorum FK’ya kazandıracak takip edecek ekiplerin hazırlığının devam ettiği belirtildi.

Yapılacak tesise yerli ve yabancı gelecek gençlerin yetişip Çorum FK bünyesine katılması için hazırlıklar aralıksız sürüyor. Bu çalışmalar yapılırken asıl önemli olan ise bu sezon oluşturulan kadronun hedefi olan Süper Lig'e çıkması.

Bunun içinde ilk üç maçta ortaya konulan performanstan memnuniyet duyulurken hedefe giderken uzun lig maratonunda sorun yaşamamak için ihtiyaç duyulan mevkiler için transferlerinde yapılacağı belirtildi.