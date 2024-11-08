Ahlatcı Çorum FK'nın yarın saat 19:00'da karşılaşacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının kadrosu belli oldu.
Edinilen bilgilere göre, 21 kişilik kadroda sürpriz iki isim yer almadı.
Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın Pendik maçında Mehdi Boudjema ve Durel Avounou'yu maç kadrosuna almadı.
CANGÖZ KADRODA
Keçiörengücü maçında sakatlanan Kasongo ve Lande Pendik maçında yer almazken, Sakatlıktan dönen Atakan Cangöz, Pendik maçı kadrosunda yer aldı.
Çorum FK'nın 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı; Hasan Hüseyin Akınay, Zargo, Erkan, Atakan Akkaynak, Kerem Kalafat, Ferhat Yazgan, Suat Kaya, Geraldo, Thomas, Eren Karadağ, Atakan Cangöz, Hasan Ege, Atila Turan, Mehmet Dingil, Mahmut, Tunahan, Ahmethan Köse, Mustafa Emre ve Catic" yer aldı.