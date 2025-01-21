Çorum FK’da iki günlük izin bugün sona eriyor.

Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 17.30’da yapacağı antrenmanla pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Ligde son iki maçında evinde önce İstanbulspor ardından Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetler ile çıkışa geçen Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolculara iki gün izin vermişti.

Ümraniyespor maçının ardından memleketlerine giden futbolcular bugün saat 16’da tesislerde toplanarak Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacak.

Çorum FK’da Ümraniyespor maçını sakat sakat tamamlayan Thomas Verheydt ile sakatlanarak oyundan çıkan Geraldo’nun durumları bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Çorum FK ligin 21. hafta maçında pazar günü saat 16’da Atatürk Olimpiyat Stad’ında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Bu maç iki takımında üst sıralarda yer bulması adına son derece kritik.