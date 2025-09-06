Çorum FK Keçiören maçı sonrası üç günlük iznin ardından Van spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün akşam tesislerde gerçekleştirilen akşam antrenmanı ile başladı.

Çorum FK ligde dörtte dört yapmanın verdiği öz güvenle Van spor hazırlıklarını futbolcular neşeli bir şekilde ve ciddiyeti elden bırakmadan sürdürdüler.

Çorum FK' da sakatlığı bulunan kaleci Hasan Hüseyin Akınay dışında çalışmaya tüm futbolcular katıldı.

Antrenman Teknik Direktör Tam yönetiminde ısınma hareketleri ile başlarken daha sonra beşe iki top kapma, topla parkur çalışması ve son bölümde ise dar alanda oyun ile sona erdi.