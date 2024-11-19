Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK pazar günü Tümosan Konyaspor deplasmanından bir galibiyet bir mağlubiyet ile döndü.

Kırmızı Siyahlı takım pazar günü ilk maçta Tümosan Konyaspor U 15 takımı ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım 3-0 öne geçti.

Sonradan toparlanan Çorum FK skoru 3-2 yaptı ve umutlandı. Maçın bu bölümünde maçın hakemi devreye girdi ve ev sahibi takım ikinci yarıda bulduğu gollerle 6-2 kazanan Konyaspor bu galibiyet ile 13 puanla dördüncü sıraya yükselirken Çorum FK ise 12 puanda kaldı ve beşinci sıraya geriledi.

Bu maçın ardından aynı sahada iki takım U 15 kadroları karşılaştı. Maça hızlı başlayan Çorum FK U 16 takımı 10. dakikada Hüseyin Şahin Çöphüseyinoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın kalan bölümünde rakibine gol izni vermeyen kırmızı siyahlı takım zorlu maçı tek golle kazanarak haftayı üç puanla kapattı. Bu galibiyet ile Konyaspor 15 puanla dördüncü sırada yer alırken Çorum FK ise 15 puana çıktı ve rakibini yakalayarak beşinci sıraya yükseldi.

Çorum FK U 14 ve U 15 takımları ilk yarıdaki sekizinci hafta maçında pazar günü Amasyaspor deplasmanında puan mücadelesi verecekler.