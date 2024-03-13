Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta önceki akşam oynanan Manisa FK- Ümraniyespor maçından aldığı notlar doğrultusunda futbolculara rakip takımın oyun sistemi konusunda uyarılarda bulundu.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra beşe iki pas çalışması ile devam etti.

Kısa süreli çabukluk hareketlerinin ardından ise dar alanda pas yaptıran teknik heyet daha sonra üç takımlı turnuva yaptı.

Üç ayrı kadro oluşturuldu ve iki takım yarı sahada maç yaparken diğer takım düz koşu yaptı.

Gol yiyenin çıktığı maçta ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

Ligde son haftalarda alınan sonuçlar ve puan sıralaasındaki çıkışın verdiği moralle kırmızı siyahlı futbolcuların hayli neşeli ve moralli oldukları gözlendi.

Kırmızı siyahlı takım Manisa FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.