Ahlatcı Çorum FK ligin 15. hafta maçında cumartesi günü Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Cumartesi günü sahasında Erzurumspor’a 1-0 yenilerek dört maçlık yenilmezlik serisini kaybeden kırmızı siyahlı takım pazar gününü dinlenerek geçirdi. Dün saat 16’da tesislerde toplanan Çorum FK saat 17’de haftanın ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Erzurum FK maçının değerlerdirmesini yaptı ve bu maçtaki eksikleri artıları konusunda futbolculara uyarılarda bulundu.

Daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, aerobik koşular ile devam etti son bölümde ise dar alanda pas yapıldı.

Daha sonra Erzurumspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular kültür fizik hareketleri ile antrenmanı tamamladılar. Diğer futbolcular ise oyun formatında yarı sahada taktik çalışma yaparak haftanın ilk antrenmanı tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takımda dünki antrenmana sakatlıkları devam eden kaleci Ahmet ve Loick takımdan ayrı olarak düz koşuya devam ederken sakatlıktan çıkan Suat ise takımdan ayrı olarak özel çalışma yaptı.

Çorum FK Manisa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.