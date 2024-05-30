Çorum FK, geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraftarların sevgisi haline gelen Geraldo ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz yıl Ümraniyespor'dan transfer edilen Angolalı yıldız oyuncu kırmızı siyahlı forma ile 34 maça çıktı.

7 GOL 7 ASİST

34 maçta 7 gol, 7 asiste imza atan Geraldo, takımını sırtlayan isimlerin başında yer alıyordu.

Başaralı kanat oyuncusunun takımda kalması Çorum FK taraftarlarını da sevindirirken, müjdeli gelişme ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada; "

Kulübümüz, Profesyonel futbolcularından Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu Geraldo’nun sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullanarak, 2024-2025 sezonunda geçerli olmak üzere 1 yıl uzatılmıştır. Tüm camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi