Ahlatcı Çorum FK gelecek hafta sonu Şanlıurfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın önceki akşam yaptığı çalışmada yurt dışına giden futbolcular izinli oldukları için katılmazken diğer futbolcular yenileme antrenmana yaptı.

Dün akşam tesis sahasında yapılan çalışmaya ise izinli olan Thomas ve Zargo Toure dışındaki futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas kısa süreli dril çalışmasının ardından son bölümde ise yarı sahada oyun formatında taktik çalışma yapan kırmızı siyahlı takım hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Avounu’ya ay sonuna kadar izin

Rahatsızlığı nedeni ile yaklaşık üç aydır tedavi süreci devam eden Durel Avounou’ya bir ay izin verildi.

Tecrübeli futbolcunun iyileşme sürecinin devam ettiği ve Ocak ayı sonuna kadar dinlendikten sonra Çorum’a gelerek takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.