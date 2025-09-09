Trendyol 1.Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, hafta sonu sahasında oynayacağı Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde Tesisler Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde çabukluk ve kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar yarı sahada ayak tenisi çalışması yaparak antrenmanı tamamladılar.

Arca Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.