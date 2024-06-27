Çorum FK’da yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Başkan Oğuzhan Yalçın ve Sportif Direktör tesislerde bir araya gelerek transferde son durumu detaylı şekilde masaya yatırdılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın raporu doğrultusunda belirtilen mevkilere göre belirlenen alternatif isimler ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Pazar günü Çorum’da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına start verecek olan kırmızı siyahlı takımda Başkan Oğuzhan Yalçın ve Sportif Direktör pazar gününe kadar transferde anlaşma sağlanan futbolculara resmi imzayı attırması bekleniyor.

Bu hafta başında görüşme yapılan Sakaryaspor’dan Kasango, Hatayspor’dan Mehdi, Şanlı Urfaspor’dan Barış Ekinciler, Esenler Erokspor’dan Sertaç Çam ile büyük oranda anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Bu isimlere yenilerinin katılması için görüşmeler devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı takım kaleci arayışınıda sürdürüyor. Ali Türkan ile ayrılığın ardından bu mevkiye transfer için yabancı veya yerli kaleciler arasında bir araştırma yapıldığı bu konuda henüz net bir kararır verilmediği öğrenildi.

Diğer önemli gündem maddesi ise bu yıl 1. ligde uygulanacak 2002 doğumlu bir futbolcunun ilk onbirde oynama zorunluluğu nedeni ile bu kural için alınacak isimlerle ilgili geniş bir havuz oluşturulduğu öğrenildi. Bu havuzdan belirlenen isimlerden birinin kısa sürede transfer edilmesi hedefleniyor.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın bir yandan transfer görüşmelerinin yanı sıra yeni sezon bütcesini oluşturmak için sponsor arayışlarıda devam ediyor. Başkan Yalçın’ın yarın akşam katılacağı canlı yayında kırmızı siyahlı kulübün transfer ve mali konulardaki son durumu hakkında detaylı açıklama yapması bekleniyor.