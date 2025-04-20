Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü yönetimi Amedspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Çorum ile Diyarbakır arasında oluşan dostluk köprüsünün belirli bir grubu rahatsız ettiği ve provokatörlerin sahneye çıktığı belirtilen açıklamada, "Belirli bir grubun yaptığını tüm Diyarbakır halkına mal etmek haksız bir tutum olur" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün oynanan ve takımımızın 1-0 mağlubiyetiyle sonuçlanan Amedspor maçında yaşanılan olaylarla ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

3 yıl önce Kulüp Başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın’ın yeni göreve başladığı dönemde Amedspor ile aynı grupta mücadele ediyorduk. Kulüp olarak, ülke futbolundaki ortamı yumuşatma adına ev sahibi olmamızın gereğini ziyadesiyle yerine getirerek, sahada yenilmiş olmamıza rağmen rakibimizi büyük bir olgunluk ve nezaketle uğurlamıştık. Bu noktada, büyük taraftarımızın sağduyulu yaklaşımı yaşanan güzelliğin en büyük mimarı olmuştu. Aynı sezonun 2. yarısında deplasmanda rakibimizi mağlup etmiş, aynı olgunluk ve nezaketle yolcu edilmiştik. Yine bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Çorumluya yakışır bir tavırla rakibimizi karşıladık.

Maç öncesinde her zamanki gibi güzel karşılanmış olmamıza rağmen, üzülerek gördük ki Çorum ile Diyarbakır arasında oluşan bu dostluk köprüsü belirli bir grubu rahatsız etmiş ve provokatörler sahneye çıkmıştır. Belirli bir grubun yaptığını tüm Diyarbakır halkına mal etmek haksız bir tutum olur.

Tribünlerin bir bölümünden atılan yabancı ve yanıcı maddelerle oyuncumuz Burak Süleyman yaralanmış ve o anlık bir eylemle tepkisini ortaya koymuştur. Ne yazık ki, bu tür olayların yıllardır belirli dönemlerde yaşanmış olması manidar bir durumdur. Allah muhafaza, atılan o yabancı-yanıcı madde futbolcumuzun bacağı yerine gözüne gelmiş olsaydı çok acı bir durum ortaya çıkacak, bugün çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık.

Oyuncumuzun sergilediği bu tepkinin savunulacak bir yanı yoktur. Zaten kendisi de gerekli açıklamayı yapmıştır. Ancak futbolcumuzun yaptığı hareketi doğru bulmadığımız gibi, Burak Süleyman ve takımımıza yapılan küfürleri, atılan yabancı ve yanıcı maddeleri kabul etmemiz de mümkün değildir. Nitekim futbolcumuzun verdiği tepki, yaşanılan tribün olaylarının akabinde gelişmiştir.

Sonuç itibariyle, böylesine üzücü bir olayın tüm Türkiye’nin gözü önünde, üstelik bir canlı yayında yaşanmış olması üzüntümüzü bir kat daha artırmıştır.

Bu noktada, Çorum gibi kadirşinas insanların var olduğu bir şehrin futbol kulübü olarak sağduyulu davranmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yıkmanın kolay, ancak yapmanın çok zor olduğu bir süreçte herkes üzerine düşen payı alacak ve gerekli dersleri çıkartacaktır.

Sadece bizim maçlarımızda değil, tüm maçlarda böylesine olumsuzlukların yaşanmamasını temenni ediyoruz."